Eleições em Angola: Partidos aceleram contactos e apontam objectivos em Cuando Cubango

O MPLA e UNITA, os dois principais na província do Cuando Cubango assumem que estão em condições de vencer aquele círculo eleitoral no pleito do dia 24.



Entre os demais partidos políticos, há a convicção de que a mensagem está a ser passada aos eleitores, apesar das queixas que alguns colocam sobre alegados boicotes mesmo em fase de campanha.

O secretário provincial do PRS, Samuel Messene, diz que alguns comportamentos velados de intolerância incentivados pelo partido no poder têm beliscado a campanha.



“Quando há um comício de um outro partido, o partido que governa não aceita que esse comício se passe num lugar visível, nesses lugares colocam-se as máquinas para dizer que a área x ou y está em obras, mas o PRS tem vindo a alertar os seus militantes para que evite no máximo responder para que nada de mal possa acontecer”, sublinha Messene.

A FNLA vê no Cuando Cubango potencial hídrico e de terras capazes de produzir o suficiente para as populações locais e o país.



O responsável do partido dos irmãos em Menongue Samuel Ferro diz que está no programa de Governo da FNLA potenciar a agricultura da região.



“Visto que a província possui uma bacia hídrica robusta e terras aráveis em quase toda a extensão e pode claramente alavancar a produção de milho, arroz, massambala, massango e outros tipos actualmente não são produzidos devido às más políticas gizadas para o sector agrícola”, diz Ferro.

A poucos dias das eleições, a UNITA diz ter os delegados de lista prontos para fazer a fiscalização e o controlo do voto nas assembleias nos nove municípios da província.



O líder do "galo negro" na província, Gaio Cacoma, garante que o trabalho está a ser bem feito para ganhar naquele círculo eleitoral.



“As metas definidas pela UNITA aqui na província do Cuando Cubango é de atingirmos 4 deputados no mínimo porque o trabalho que foi realizado justifica a esta afirmação. Aguardaremos apenas que os eleitores confirmem com seu voto no dia 24 de Agosto”, assegura.



Com discurso igualmente de vitória numa das províncias mais extensas do país está o MPLA, segundo o seu primeiro secretário, José Martins, que admite disputa na caça ao voto.



“Está renhida mas na nossa visão e na perspectiva que temos o Cuando Cubango como sempre está a liderar esta campanha”, diz Martins.



A província de Cuando Cubano tem 292.520 eleitores habilitados a votar.