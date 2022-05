Egipto liberta três jornalistas presos há mais de um ano sem julgamento

As autoridades egípcias libertaram três jornalistas no início do domingo, disse o chefe de um sindicato de jornalistas, a última de uma série de libertações, numa altura em que o Presidente Abdel Fattah el-Sissi parece estar a aproximar-se dos críticos do seu governo.



Ammer Abdel-Moneim, Hany Greisha e Essam Abdeen foram libertados da prisão depois de terem passado cerca de um ano e meio detidos em casos separados.

Diaa Rashwan, chefe do Sindicato dos Jornalistas, publicou imagens mostrando os três jornalistas vestindo uniformes brancos da prisão e abraçando as suas famílias na rua.



Eles foram libertados enquanto se aguardam investigações sobre acusações iniciais de uso indevido de media social e adesão a um grupo terrorista, numa aparente referência à Irmandade Muçulmana. O Egipto designou a Irmandade como organização terrorista desde 2013. Os três jornalistas estavam presos sem julgamento.



A sua libertação ocorreu alguns dias depois das autoridades terem libertado 41 pessoas – incluindo vários escritores e activistas proeminentes – que estavam detidas há meses também sem julgamento. Longas detenções preventivas têm sido uma grande preocupação para grupos de direitos humanos nos últimos anos.



El-Sissi também reactivou um comité presidencial de perdão e nomeou novos membros. O comité, encarregado de analisar os casos de presos por crimes políticos, foi criado em 2016 e tem sido ineficaz nos últimos anos.



Na quinta-feira, as autoridades libertaram o proeminente activista político Hossam Monis após o perdão de el-Sissi. Monis cumpria uma sentença de quatro anos por acusações de terrorismo que os defensores dos direitos humanos consideraram infundadas.



Alguns observadores independentes acreditam que o governo está a tentar alcançar os críticos em meio a uma crise económica devastadora desencadeada pela guerra russa na Ucrânia. No entanto, estima-se que milhares de presos políticos permaneçam em prisões egípcias.

Nos últimos anos, o governo egípcio realizou uma repressão em larga escala contra a dissidência, prendendo milhares de pessoas, principalmente islâmicos, mas também activistas seculares envolvidos na revolta da Primavera Árabe de 2011 que derrubou o autocrata Hosni Mubarak.



Também prendeu dezenas de repórteres e ocasionalmente expulsou alguns jornalistas estrangeiros. O Egipto permanece entre os piores carcereiros de jornalistas do mundo, junto com a Turquia e a China, de acordo com o Comité para a Proteção dos Jornalistas, um órgão de vigilância com sede nos EUA.