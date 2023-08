Durban: Descendentes de escravos moçambicanos exigem justiça à medida que crescem os pedidos de compensação

DURBAN, 16 de agosto (Thomson Reuters Foundation) - Já se passaram 150 anos desde que centenas de escravos moçambicanos foram libertados pelos britânicos, apenas para serem forçados à servidão contratada na África do Sul. Agora, os seus descendentes pedem compensação.

"Quando a escravatura terminou, quem foi compensado? Os proprietários e comerciantes de escravos... Fomos colocados em trabalho escravo", disse Wally Sheik Anwarudeen, 75 anos, um ancião da comunidade Amakua-Zanzibari, cujas origens remontam aos escravos moçambicanos.

Os membros da comunidade na cidade costeira de Durban, na África do Sul, reuniram-se recentemente para um festival para assinalar o 150º aniversário da liberdade dos seus antepassados com danças e canções tradicionais - mas também com apelos à justiça.

Os britânicos trouxeram os escravos moçambicanos para a África do Sul - colónia britânica na altura - depois de interceptarem navios negreiros ilegais a caminho de Zanzibar, na década de 1870.

A escravatura foi abolida em todo o Império Britânico em 1833.

Eles os levaram para o que hoje é KwaZulu-Natal para suprir a escassez de mão de obra na província - uma ideia que as autoridades do Império Britânico consideraram tão útil que enviaram mais Amakua para expandir esta crescente força de trabalho, disseram os anciãos da comunidade.

Sob o sistema colonial de trabalho escravo, os Amakua tiveram de trabalhar pela sua liberdade na África do Sul e, décadas mais tarde, os seus descendentes foram forçados a abandonar o que se tornaria uma terra "apenas para brancos" durante os anos do apartheid, disse Anwarudeen.

“Devíamos ter sido mandados para casa, mas em vez disso fomos mandados para uma colónia, fomos levados por nada”, disse Anwarudeen durante o festival, enquanto os líderes comunitários apelavam à devolução das terras confiscadas da comunidade e ao apoio financeiro para iniciativas para proteção da sua língua e cultura.

Os apelos dos Amakuas refletem a pressão crescente sobre as antigas potências coloniais em África, na América Latina e nas Caraíbas por medidas de compensação que beneficiem os descendentes de milhões de pessoas escravizadas e combatam as desigualdades raciais.

Pelo menos 12,5 milhões de africanos foram raptados e transportados à força por navios maioritariamente europeus e vendidos como escravos entre os séculos XV e XIX.

Apartheid

Os anciãos Amakua dizem que as suas exigências são multifacetadas, mas recuperar as terras confiscadas pelo apartheid é uma exigência fundamental.

Os trabalhadores contratados Amakua reconstruíram inicialmente as suas vidas em terras no bairro de Bluff, em Durban, mas foram expulsos na década de 1950 ao abrigo do apartheid, que essencialmente segregava fisicamente os grupos raciais.

Bluff tornou-se um bairro branco e os Amakua foram levados para Chatsworth, uma área predominantemente indígena, onde a maioria deles ainda vive hoje.

Há quase 20 anos, os Amakua ganharam uma reivindicação de terras para regressar a Bluff, mas os anciãos da comunidade dizem que os atrasos administrativos no Departamento de Justiça paralisaram o processo de transferência.

O Departamento não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

“Isto (transferência) demorou muito e precisa de ser resolvido atempadamente”, disse Ntando Khuzwayo, vereador do município local de eThekwini, que participou no festival.

“Acreditamos na importância de garantir que as terras das pessoas sejam devolvidas aos seus legítimos proprietários”, acrescentou, prometendo esforços renovados por parte da cidade para ajudar a acelerar o processo.

Além de recuperar as suas antigas terras, os Amakua têm planos detalhados para preservar e promover a sua língua e cultura Emakhuwa, através da criação de arquivos online, um museu do património, um programa de orientação e um programa de ensino de línguas.

Eles também pedem apoio financeiro para estes projetos por parte dos governos locais e estrangeiros.

Anwarudeen e outros membros da comunidade disseram que tais iniciativas reflectiam a sua determinação em reivindicar orgulhosamente a sua identidade, num país onde eram vistos como "demasiado negros" para serem indianos ou muçulmanos, ou "demasiado muçulmanos" para serem negros.

“Partiu-me o coração quando soube que fomos trazidos para cá como escravos”, disse Faatima Sulaiman, de 19 anos, que participou no festival com a sua família. "Mas é uma história e uma cultura que quero que meus filhos conheçam."

Compensação

Mas embora a reivindicação de terras seja mais clara, os Amakua reconhecem as complexidades de procurar compensações pelo comércio internacional que escravizou os seus antepassados.

"Queremos buscar compensações. A dificuldade é que muitos foram os responsáveis. Os traficantes de escravos árabes, os portugueses, os britânicos, os omanis", disse Anwarudeen.

“Precisamos de provas, que temos, temos os documentos coloniais”, disse ele. “Mas como atribuir valor à vida humana? Precisamos de muitas, muitas reuniões e de um plano de como proceder”, acrescentou.

Até então, os anciãos Amakua diziam que queriam garantir que as gerações mais jovens se reconectassem com as suas raízes.

Entre os convidados ao festival estava um grupo de visitantes Amakua de Moçambique que cantavam na língua Emakhuwa. “Se esquecermos de onde viemos, não saberemos para onde vamos”, Jiniki Fraser, líder cultural e um dos organizadores do festival.

Os Amakua também esperam que a sua luta pela justiça inspire os descendentes de pessoas escravizadas em todo o mundo.

"Todo o descendente de escravos não deve desistir. Lute com unhas e dentes. Procure caminhos e obtenha informações daqueles que estão em situações semelhantes às suas", disse Moosa Salim, 74 anos, presidente do Comité de Anciãos Amakua.

“Lute pela sua liberdade”, disse Salim