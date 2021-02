O antigo Presidente Donald Trump regressa ao palco político no próximo fim de semana quando falar na Conferência de Acção Política Conservadora, na Flórida,no domingo, 28.

Afastado do seu meio de comunicação favorito, o Twitter,Trump tem mantido o silêncio total desde que deixou a Casa Branca no passado dia 20 de Janeiro no meio de controvérsia generalizada e o começo de mais um julgamento para impugnação devido ao seu papel na invasão do edífcio do Congresso a 6 de Janeiro.

O que se passou nesse dia dividiu profundamente o Partido Republicano, com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell e outras conhecidas figuras políticas do partido a condenarem Trump que, contudo, continua a gozar do apoio da esmagadora maioria dos mais de 70 milhões de eleitores que nele votaram.

A grande questão a saber é como Trump vai usar esse discurso, se para, “um ajuste de contas” com aqueles republicanos que o criticaram ou se vai usar essa plataforma para reunificar o Partido Republicano.

Kristen Welker, correspondente da cadeia de televisao NBC na Casa Branca, disse que na sua opinião “vai ser um pouco de ambas as coisas”.

"Trump deverá falar sobre a impugnação e portanto ai poderá haver um ajuste de contas”, afirmou

“Mas disseram-me também que ele vai falar sobre o futuro do Partido Republicano, como é que ele vê isso, como é que vê o futuro do movimento conservador”, acrescentou Welker, quem disse ter sido informada que Trump “vai afirmar que esta é a altura para se começar a expôr as diferenças com o Presidente Biden.

“Vai concentrar-se na imigiração pois o Presidente Biden está a anular todas as políticas de imigração do Presidente Trump, e ele vai portanto concentrar-se nessas questões sem se amarrar a ajustes de contas", afirmou a correspondente da NBC que contudo esclareceu que a divisão dentro do Partido Republicano e a possível reconciliaçao “é a grande questão daqui por diante”.

Pat McCrory, governador republicano do Estado da Carolina do Norte disse que a força de Donald Trump dentro do Partido Republicano não pode ser ingnorada mas afirmou estar confiante que as divisões serão ultrapassadas.

“Eu penso que o Presidente Trump deve permanecer relevante, mas acho tambem que vão emergir outros dirigentes e vamos atravessar este periodo de debater questões, de debater estilos de lideranças, mas o facto é que são as questões políticas que vão ganhar porque os democatas vão exagerar nas suas politicas”, acrecentou.

Uma das grandes cisões que o ataque ao edíficio do Congresso criou foi aquela entre Trump e o seu vice-presidente Mike Pence, que se recusou a seguir Trump durante as alegações de fraude eleitoral, cumprindo assim a sua missão de aceitar os votos do Colégio Eleitoral algo que o então Presidente queria que ele o não fizesse.

Sabe-se que os organizadores da reunião do fim de semana em que Trump deverá falar estão a tentar convencer Pence a estar presente, o que, até agora, recusou..

Mas Marc Short que foi chefe de gabinete de Mike Pence disse que os problemas que surgiram entre Pence e Trump são águas passadas.

Short afirmou não poder ignorar-se que “o Presidente Trump trouxe milhões de eleitores para o Partido Republicano”.

“A sua agenda foi incrivelmente benéfica para o nosso país e penso que essa agenda éalgo que devemos seguir ( porque) isso são as políticas quer permitem aos republicanos ter uma coligação governamental e devemos concentrarmo-nos nos democratas e como a sua agenda irá destruir tudo isso”, disse Short .

“É sobre isso que nos devemos concentrar e não em lutas internas do partido”, acrescentou em declarações que reflectem como nos mais diversos níveis os republicanos estão agora a tentar sublinhar a necessidade de unidade e de os apoiantes se concentrarem nas diferenças com a agenda dos democratas de Joe Biden.

Agora, resta saber se no próximo domingo, Trump irá cingir-se a a esse guião de reconciliação no seu discurso ou se irá afastar-se dele, o que aconteceu inúmeras vezes noutras ocasiões.

Se Donald Trump vai ou não continuar a ser nos próximos quatro anos uma força dentro do Partido Republicano é algo que só o tempo o dirá.

De um modo ou de outro, uma coisa é certa: Donald Trump está de volta mesmo que por curto tempo.