Donald Trump diz que vai ser preso na terça-feira

O antigo Presidente americano Donald Trump disse neste sábado, 18, que vai ser preso na terça-feira, 21, e pediu aos seus apoiantes que “protestem”, numa mensagem divulgada na sua rede social Truth Social.

"O principal candidato republicano e ex-Presidente dos Estados Unidos da América será preso na terça-feira da próxima semana. Proteste, tome nossa nação de volta!", escreveu Trump que citou uma fuga de informação do gabinete do procurador distrital de Manhattan.

Ele não deu detalhes, mas sabe-se que a justiça de Nova Iorque está a analisar acusações contra o antigo Presidente num suposto caso de suborno, no qual a ex-atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels terá sido paga para manter silêncio sobre um alegado romance com Trump antes dele ser eleito para a Casa Branca.

Informações veiculadas pela imprensa indicam que as autoridades preparam um sistema de segurança dentro e fora do edifício do do Tribunal Criminal de Manhattan, onde Trump vai ser ouvido e poderá ser detido caso for formalmente acusado.

Donald Trump negou sempre ter tido um caso com Daniels e classificou o processo como politicamente motivado.

O advogado de Trump, Joseph Tacopina, disse à CNBC na noite de sexta-feira, 17, que o seu cliente se renderia para enfrentar acusações criminais se fosse indiciado por um grande júri de Manhattan.

No início do mês, o antigo Presidente foi convidado para depor no caso, mas recusou, enquanto Daniels disse estar disponível para testificar.

Na segunda-feira passada, o antigo advogado de Trump, Michael Cohen, testemunhou ante o juri e confirmou ter pago 130 mil dólares à antiga actriz e depois reembolsado por Donald Trump.

C/AFP