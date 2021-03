Domingos Simões Pereira irá dinamizar o debate político, vaticinam analistas

Analistas dizem que o ex-primeiro-ministro Domingos Pereira irá dinamizar o debate politico na Guiné-Bissau.

Pereira regressou, na sexta-feira, 12, depois de um ano de ausência, e encontra um país em ambiente de muita crispação.

“Eu sou guineense. Estou sempre Seguro”, disse Domingos Simões Pereira, após desembarcar no Aeroporto internacional “Osvaldo Vieira”.

O analista Luís Landim diz que “a sua presença irá, de certo modo, fragilizar a própria Presidência da República”.

Landim ressalva que Pereira sendo “político deve estar no seu próprio país e constituir o factor de equilíbrio e fazer oposição”.

Noutra perspectiva, o analista Fodé Mané diz que “o regresso do Domingos Simões Pereira podia ser aproveitado pelas actuais autoridades, de uma forma inteligente, para tirar as maiores pedras que tinha no sapato”.

Para tal, sugere Mané, o Governo “devia criar todas as condições para que Domingos Simões Pereira regressasse num ambiente melhor”.

Mane considera ainda que “dentro do PAIGC há um problema de funcionamento dos órgãos, mas a presença do próprio Domingos pode revitalizar as estruturas do partido.

Acompanhe: