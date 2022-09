Dois novos ataques deixam seis mortos em Cabo Delgado

Seis pessoas morreram, cinco delas decapitadas na segunda-feira, 19, em dois novos ataques separados de grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico nos distritos de Chiúre e Nangade, na província de Cabo Delgado, em Molambique, disseram nesta terça-feira, 20, à VOA várias testemunhas e fontes locais.



No princípio da manhã de ontem, um grupo encapuzado metralhou uma viatura caixa aberta de transporte de passageiros que fazia o troço entre Nangade e vila sede de Mueda, incendiou a viatura e roubou os bens dos passageiros.



“Queimaram o carro e mataram uma mulher cerca das 10 horas”, e muitos sobreviventes continuam desaparecidos, contou à VOA Salimo Amesse, que sobreviveu ao incidente.



“O motorista até agora não foi localizado, quando ligam para o telefone dele quem atende são os insurgentes”, aclarou.

Num segundo ataque, já em Chiure, mais a sul de Cabo Delgado, o grupo armado decapitou seis camponeses numa aldeia remota durante uma investida, supostamente para saque de alimentos.



“As seis pessoas todas foram degoladas nas machambas (campos agrícolas onde algumas famílias se escondem agora)”, referiu uma outra fonte local.



As investidas insurgentes acontecem poucos dias após sucessivos ataques a posições das Forças de Defesa e Seguranças e do exército moçambicano em Nkoe e Nova Zambézia (Macomia), Nkonga (Nangade) e Xitaxi (Muidumbe) entre 15 e 17 de Setembro.

Quatro destes incidentes foram reivindicados pelo Estado Islâmico, que diz ter morto 19 soldados, incluindo seis elementos da força local, como é conhecida a milícia que apoia as forças governamentais na guerra contra os terroristas em Cabo Delgado.



A reivindicação do IS-Moz igualmente refere especificamente que entre as baixas constam tropas da SADC, do SAMIN, que apoiam Moçambique no combate à insurgência há mais de ano e meio, segundo escreve hoje Jasmine Opperman, especialista em análise de dados de conflitos armados que segue o conflito em Cabo Delgado.



Confrontos



Fontes seguras e ligadas ao incidente relataram à VOA nesta segunda-feira, 19, que as forças governamentais com o apoio das tropas aliadas estão em confrontos desde a quinta-feira, 15, para desativar a base terrorista de Namuine, no distrito de Nangade.



Entretanto, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Pemba, que não tem comentado sobre o Teatro Operacional Norte, não respondeu de imediato o pedido de comentário enviado pela VOA.