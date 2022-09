Cabo Delgado: MDM defende o diálogo como forma de eliminar o terrorismo

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), defende o diálogo como forma de se acabar com a guerra em Cabo Delgado, mas há quem entenda que levantar a questão da negociação no meio duma ofensiva militar pode irritar os sectores que privilegiam a solução das armas.

Celestino Bento, membro da Comissão Política do MDM, disse estar provado, em todo o mundo, que as guerras que ceifam vidas humanas se resolvem através do diálogo.

"É preciso que se identifique quem são os mentores da guerra em Cabo Delgado, para que se possa enveredar pela via do diálogo, e ouvir quais são as preocupações que têm; por que é que movem aquela guerra nunca vista no mundo", defendeu Celestino Bento.

Além de ceifar vidas humanas, o conflito em Cabo Delgado, "está também a retardar o desenvolvimento de Moçambique," recordou Bento.

As autoridades governamentais, incluindo o próprio Presidente da República, Filipe Nyusi, dizem que neste momento, "os terroristas estão em debandada", na sequência das acções ofensivas desencadeadas por tropas moçambicanas, da SADC e do Ruanda.

Irritação

O analista político Fernando Lima defende a ideia de que "é preciso haver contacto", mas levantar a questão da negociação no meio desta ofensiva, pode irritar os sectores que privilegiam a opção militar".

"Eu penso que existe neste momento uma euforia em relação à opção militar; nalgum momento tem que haver contacto, tem que haver uma resolução de como um conflito desta natureza vai acabar", realçou aquele analista, para quem, no meio duma ofensiva militar, estar a levantar a questão de negociações, "isto causa uma grande irritação aos sectores que privilegiam uma solução militar".

Mas para o também analista político, Moisés Mabunda, "não há nada a negociar com os terroristas; é uma agressão ao Estado, à racionalidade moderna, aos valores humanos e à própria vida humana".

Por seu turno, o pesquisador do Instituto de Estudos de Segurança da África, Borges Namire, considera que "existem pessoas com quem se podem iniciar eventuais contactos para se acabar com o terrorismo em Cabo Delgado, mas enquanto isso não acontece, o Estado moçambicano tem que encontrar formas de conter este fenómeno.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por violência armada, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.