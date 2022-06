Dois mortos em confrontos entre muçulmanos e hindus na Índia

Dois adolescentes foram mortos na sexta-feira em confrontos entre hindus e muçulmanos no leste da Índia que resultaram depois de observações depreciativas sobre o Profeta Maomé por dois oficiais do partido no poder, disse a polícia no sábado.



A polícia abriu fogo para acabar com a violência na cidade de Ranchi, no estado de Jarkhand.



Surendra Kumar Jha, oficial superior da polícia, disse que pelo menos 14 funcionários da polícia ficaram feridos no incidente em Ranchi e noutras áreas. Foi imposto um recolher obrigatório, e os serviços de Internet foram suspensos para impedir a escalada da agitação.



No norte do estado de Uttar Pradesh, a polícia disse ter prendido 230 alegados desordeiros após os tumultos espalhados por várias cidades após as orações de sexta-feira.



Os muçulmanos têm protestado contra os comentários feitos recentemente por dois oficiais do Partido Bharatiya Janata (BJP) do Primeiro-Ministro Narendra Modi sobre a vida privada do Profeta, com as manifestações a transformarem-se frequentemente em violência entre hindus e muçulmanos.



O BJP suspendeu a sua porta-voz Nupur Sharma e expulsou outro líder, Naveen Kumar Jindal, por ter feito as observações anti-islâmicas, o que, além de perturbar os muçulmanos indianos, causou uma fila diplomática de vários países muçulmanos.



O BJP - um partido nacionalista hindu - disse que as observações ofensivas não reflectiam a posição do governo e que os comentários eram feitos por "elementos marginais".



Os líderes do partido também instruíram os oficiais a serem cautelosos quando se falava de religião em plataformas públicas. A polícia em Nova Deli disse na quinta-feira que tinha apresentado uma queixa contra Sharma e outros por "incitar as pessoas em linhas de divisão" nos meios de comunicação social.



Alguns membros da comunidade muçulmana minoritária, contudo, vêem isto como a última instância de pressão e humilhação sob a regra do BJP em questões que vão desde a liberdade de culto até ao uso de lenços de cabeça de hijab.