Dois ataques no Estado nigeriano de Benue deixam pelo menos 74 mortos

Pelo menos 74 pessoas foram mortas no Estado de Benue, na Nigéria, em dois ataques de homens armados nesta semana, disseram autoridades locais e a polícia neste sábado, 8.



A porta-voz da polícia do Estado de Benue, Catherine Anene, disse que 28 corpos foram recuperados num acampamento para deslocados internos na área de Mgban entre a noite de sexta-feira e a manhã deste sábado, 8.



Por agora, desconhece-se quem começou o ataque mas testemunhas disseram que homens armados chegaram e começaram a atirar, matando várias pessoas.



O ataque seguiu-se a um incidente separado no mesmo Estado na quarta-feira, 6, no remoto vilarejo de Umogidi, quando supostos pastores mataram moradores durante um funeral, segundo disse Bako Eje, presidente de Otukpo, à Reuters.



Estes são os mais recentes confrontos numa área onde a violência entre pastores e agricultores é comum .



A violência aumentou nos últimos anos à medida que o crescimento populacional leva a uma expansão da área dedicada à agricultura, deixando menos terra disponível para pastagem aberta pelos rebanhos de gado dos nômades.



Em comunicado, o presidente Muhammadu Buhari, disse hoje condenar "o recente ataque de assassinatos no Estado de Benue, no qual dezenas de pessoas foram mortas na comunidade de Umogidi" e instruiu as forças de segurança a aumentar a vigilância nas áreas afectadas.

C/Reuters