Dia Mundial da Ajuda Humanitária marcado por maior risco para milhares de trabalhadores

O Dia Mundial da Ajuda Humanitária deste ano é comemorado numa altura de risco acrescido para os milhares de trabalhadores humanitários que arriscam as suas vidas todos os dias para ajudar milhões de pessoas afectadas por conflitos, catástrofes naturais e provocadas pelo homem.

As Nações Unidas afirmam que os trabalhadores humanitários correm hoje um perigo muito maior do que há 20 anos, quando a sede da ONU no Canal Hotel em Bagdade, no Iraque, foi bombardeada, matando 22 funcionários, incluindo o Representante Especial Sérgio Vieira de Mello, e ferindo cerca de 150 outros.

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU, OCHA, afirma que, até agora, este ano, 62 trabalhadores humanitários foram mortos em crises em todo o mundo, um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2022. Outros 84 trabalhadores humanitários ficaram feridos e 34 foram raptados. "As estatísticas são sombrias", disse Ramesh Rajasingham, chefe do escritório do OCHA em Genebra.

"Todos os anos, quase seis vezes mais trabalhadores humanitários são mortos no cumprimento do seu dever do que os que foram mortos em Bagdade naquele dia negro". "O direito internacional é claro", disse ele. "Os trabalhadores humanitários não são alvos. Os criminosos devem ser responsabilizados. A impunidade por estes crimes é uma cicatriz na nossa consciência colectiva."

Segundo o OCHA, o maior número de ataques contra trabalhadores humanitários registou-se no Sudão do Sul, seguido de perto pelo Sudão. Também foram registadas vítimas de trabalhadores humanitários na República Centro-Africana, no Mali, na Somália e na Ucrânia.

O Dia Mundial da Ajuda Humanitária foi criado em resposta ao trágico ataque no Iraque há 20 anos. Sobreviventes, familiares das vítimas, bem como altos funcionários da ONU, diplomatas e membros do público assistiram a uma cerimónia especial na sexta-feira, na sede da ONU em Genebra, para prestar homenagem aos trabalhadores humanitários que perderam a vida no serviço humanitário.



"Longe das luzes da ribalta e fora dos títulos dos jornais, os humanitários trabalham 24 horas por dia para fazer do nosso mundo um lugar melhor", disse António Guterres, Secretário-Geral da ONU.



"Contra probabilidades incríveis, muitas vezes com grande risco pessoal, aliviam o sofrimento em algumas das circunstâncias mais perigosas que se possa imaginar." Ahmad Fawzi, que actuou como mestre de cerimónias neste evento, era o porta-voz de Sérgio Vieira de Mello quando ocorreu o ataque terrorista ao Hotel Canal em Bagdade. Escapou à morte porque estava fora em missão. No entanto, as cicatrizes permanecem até hoje. "Diz-se que o tempo cura todas as feridas. Eu não concordo", disse Fawzi.

Citando Rose Fitzgerald Kennedy, que perdeu dois dos seus filhos às balas de assassinos, disse que "a dor diminui, mas nunca desaparece".

Com a voz embargada, Fawzi partilhou a dolorosa recordação de ter acompanhado os restos mortais da sua amiga de longa data Nadia Younus, morta no ataque terrorista de Bagdade, até à sua última morada no Cairo. "Parece que foi ontem que eu e a Nadia partilhámos o nosso último jantar em Bagdade", afirmou.

Outra recordação cheia de emoção foi transmitida por Mujahed Mohammed Hasan, um sobrevivente do atentado de 19 de agosto de 2003. Ele disse que estava a planear alegremente o seu casamento no dia em que foi ferido. Contou anos de tratamento doloroso, de sonhos desfeitos, de luta pela sobrevivência. Disse à sala cheia de dignitários que o apoio da sua família lhe deu força e o capacitou "para estar agora perante vós, reflectindo orgulhosamente sobre um percurso de 20 anos da minha vida que me transformou num indivíduo ambicioso, feliz e orgulhoso, determinado a fazer a diferença na vida dos que precisam".

"O meu percurso está em curso e continuo a curar-me e a crescer todos os dias, pois opto por não ser uma vítima", afirmou. Segundo as Nações Unidas, 362 milhões de pessoas no mundo precisam de assistência humanitária.

Face ao aumento vertiginoso das necessidades humanitárias e apesar dos desafios em matéria de segurança e outros, o OCHA prometeu que "a ONU e os seus parceiros pretendem ajudar quase 250 milhões de pessoas em crises em todo o mundo - 10 vezes mais do que em 2003".