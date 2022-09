Deputados da oposição vão tomar posse, diz Adalberto Costa Junior

Apesar de contestar os resultados saídos das eleições de 24 de Agosto a UNITA confirmou presença dos seus 90 deputados na Assembleia da Repubica devendo portanto tomar posse na sexta-feira.

Numa conferência de imprensa Adalberto Costa Júnior sublinhou igualmente que as manifestações vão continuar na agenda da UNITA e aliados da FPU, sendo a próxima poderá ocorrer no dia 25 deste mês.

O presidente da UNITA, segundo partido mais votado nas eleições de 24 de Agosto, segundo dados oficiais, afirmou estar prevista para amanhã, 15, a tomada de posse de um poder "auto atribuído e de legitimidade questionável", consumando assim um "golpe de força".

Adalberto Costa Júnior reiterou que a “UNITA mantém a sua determinação em continuar o processo de litigação judicial nacional e internacional para o apuramento da verdade” e lembrou que o partido recorreu ao Tribunal Constitucional com um recurso extraordinário de inconstitucionalidade.

Quanto à posse do Presidente e da vice-presidente, ele disse ser a posse de um “poder auto atribuído e de legitimidade questionavel, consumando assim o golpe de força”.

“Nos últimos dias, temos constatado, com muita preocupação, bem como a generalidade dos cidadãos, a desnecessária e excessiva presença de forças militares e policiais, nas ruas, equipadas de material bélico pesado”, disse.

"Concomitantemente activistas cívicos por manifestarem oposição à tomada de posse ou criticarem a ausência de lisura do processo eleitoral têm conhecido inquéritos policiais e prisões arbitrárias, com agressões, sevícias e torturas comprovadas, enquanto membros de partidos políticos vêm sendo ameaçados de morte pelo regime”, afirmou Costa Junior.

“Não se justifica a presença de armamento convencional nas ruas. Ao declarar prontidão combativa elevada, o regime demonstra ter medo do povo e através do Chefe do Estado Maior viola o papel em que devem ser chamadas a intervir as Forças Armadas. Assim os responsáveis por este estado abusivo devem proceder ao imediato regresso das Forças Armadas aos quartéis”, acrescentou

Numa declaração a UNITA disse que durante os últimos dias, o partido e os seus parceiros levaram a cabo uma auscultação nas 18 províncias do país, através de delegações que trabalharam, com os cidadãos e membros da sociedade civil angolana sobre os desafios imediatos que o país enfrenta.

“Em função dos conselhos acatados, foi aceite desenvolver um processo múltiplo de luta democrática, a participação nas instituições do Estado, incluindo a tomada de posse de posse na Assembleia Nacional e a luta de massas pela reivindicação de direitos de cidadania”, diz a declaração