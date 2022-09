Polícia detém activista do Mudei em Luanda

O activista angolano Zola Mandela, do movimento cívico, Mudei, que monitorou a contagem dos votos nas eleições de 24 de Agosto, foi detido por agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC) nesta quarta-feira, 14, em Luanda, véspera da posse do Presidente e da vice-presidente que acontece amanha.

A Polícia Nacional (PN) também impediu hoje uma manifestação prevista para ter início no Cemitério de Santa Ana e deteve várias pessoas.

A prisão de Zola Mandela, foi dada a conhecer pelo Mudei no Twitter.

"Sem qualquer mandato judicial entraram na casa dele enquanto almoçava, familiares e moradores do bairro Distrito Urbano do Cacuaco tentaram impedir a prisão, mas sem sucesso", lê-se no post.

Há informações não confirmadas oficialmente de que o activista Alexandre Simão Bolívar, da Sociedade Civil Contestatária, também foi detido ontem na sua residência, em Viana.

Por outro lado, a agência portuguesa Lusa informou que três pessoas foram detidas depois de terem sido entrevistadas pelos seus jornalistas na capital.



As principais avenidas e ruas de Luanda acordaram hoje com uma forte presença de efectivos da Polícia Nacional (PN), numa clara demonstração de força e prontidão para intervir em qualquer situação de desordem pública, na véspera da posse do Presidente e da vice-Presidente da República.



O comandante-geral da Polícia Nacional, Arnaldo Carlos, garantiu, que as forças estão em prontidão para garantir segurança às pessoas e instituições democraticamente constituídas.