Demissão de presidente do Tribunal Constitucional angolano provoca debate

Tudo aconteceu numa só semana: O documento de revisão constitucional proposta do presidente da república entra para o Tribunal Constitucional, para uma fiscalização preventiva do órgão.



Ali os onze juízes deliberam sobre o mesmo, sete aprovam e quatro

consideram inconstitucional mas por serem minoria, são voto vencido, incluindo do Juiz Presidente Manuel Aragão.

Na mesma semana, o juiz presidente coloca o seu lugar a disposição, aceite pelo presidente da República.

Manuel Aragão considera na argumentação do seu voto vencido que estariam perante "um suicídio do estado democrático de Direito".

Carlos Feijó, considerado opai da Constituiçao de 2010, no mesmo dia concede uma entrevista a uma televisão angolana onde considera o acórdão do TC de inconstitucional.

As motivações a resignação do cargo de Juiz presidente do TC por parte de Manuel Aragão ainda não são conhecidas.

Aragão mantem-se em silêncio, bem como outro juiz conselheiro que também votou contra Carlos Teixeira que também não se pronuncia mas mantem-se no Tribunal Cobstitucional. quem bateu com a porta é Manuel Aragão, pedido este prontamente aceite pelo mais alto magistrado da nação João Lourenço.

Nas reacções o professor universitário e antigo integrante do grupo 15 mais duas acusado de tentar derrubar o regime na altura liderado por JES, Nuno Dala que há tentativa de “desvalorizaras implicações jurídicas e políticas da resignação de Aragão, para legitimar o acórdão do TC que é em cumprimento das orientações do BP do MPLA mesmo violando os limites materiais da constituição ainda assim fosse adiante".

"Esses últimos acontecimentos são para mim indícios de que o país corre o risco de entrar em instabilidade política o que será muito perigoso” acrescentu.

O jojrnalista William Tonet disse que "há violação dos limites materiais do artigo 236 da constituição” pelo que “ou os juizes que defendem a ideologia continuam com o pé na lama, ou os juízes fartos de terem o pé no lodo se libertem da pocilga”.