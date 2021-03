"Deixe a sua má vontade", diz o Reino Unido à União Europeia

A União Europeia (UE) deve livrar-se de sua má vontade e construir um bom relacionamento com a Grã-Bretanha como soberana igual, disse o principal conselheiro da Grã-Bretanha, David Frost, neste domingo, 7 de Março, prometendo defender os interesses do país.

Escrevendo no Sunday Telegraph, Frost defendeu novamente o movimento unilateral da Grã-Bretanha para facilitar o comércio pós-Brexit entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, sobre o qual a UE prometeu iniciar uma acção legal por violação dos termos do acordo Brexit.

Desde que a Grã-Bretanha deixou a UE no ano passado, as relações entre os dois pioraram, com ambos os lados acusando o outro de agir de má-fé em relação a parte do acordo comercial que cobre os movimentos de mercadorias para a Irlanda do Norte.

Frost, que liderou as negociações da Grã-Bretanha para garantir um acordo comercial com o bloco, foi nomeado ministro e principal responsável pelo primeiro-ministro Boris Johnson para futuros laços com a UE no início deste ano e parece determinado a adotar uma abordagem mais firme.

"Espero que eles se livrem de qualquer ressentimento contra nós por partirmos e, em vez disso, construam um relacionamento amigável entre soberanos iguais", escreveu ele em um artigo de opinião.

"É para isso que vou trabalhar, agindo construtivamente quando pudermos, defendendo nossos interesses quando devemos - como um país soberano com controle total de nosso próprio destino."

Ele defendeu novamente a extensão do governo britânico de um período de carência para verificações de alguns produtos alimentícios importados por varejistas para a Irlanda do Norte como sendo "legal e consistente com a implementação progressiva e de boa fé" de parte do acordo comercial pós-Brexit denominado o protocolo da Irlanda do Norte.

Mas acrescentou: "Sem esta ameaça de interrupção, podemos continuar as nossas discussões com a UE para resolver as dificuldades decorrentes do protocolo de forma construtiva - e pretendemos fazê-lo."

O futuro da Irlanda do Norte foi duramente contestado durante as negociações do Brexit. Londres finalmente concordou em deixar a província governada pelos britânicos alinhada ao mercado único da UE para bens para evitar uma fronteira dura entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, membro da UE, temendo que isso pudesse ser prejudicial para o acordo de paz de 1998 que encerrou décadas de conflito na província.

Isso exigiu verificações de alguns itens que chegam à Irlanda do Norte vindos de outras partes do Reino Unido, o que algumas empresas dizem ter dificultado a entrega de suprimentos. Para resolver esse problema, o governo britânico estendeu o período de carência para alguns cheques até 1 de Outubro.

A UE contesta que a extensão do período de carência esteja de acordo com o acordo, dizendo que Londres deve honrar o que assinou. Ele prometeu iniciar uma ação legal ou o chamado "procedimento de infração" contra a Grã-Bretanha.

