Decapitados 15 chefes de famílias em Cabo Delgado

Um grupo de insurgentes decapitou 15 chefes de famílias numa semana nos distritos de Macomia e Meluco, a norte da província moçambicana de Cabo Delgado, voltando a instalar pânico entre a população após o episódio do rapto de 10 raparigas no distrito de Mocímboa da Praia.

Relatos dos moradores indicam que 10 chefes de famílias foram decapitados na quarta-feira, 10, e quinta-feira, 11, na aldeia Cabora, em Quiterajo, distrito de Macomia, que tem sido alvo de vários ataques dos chamados insurgentes, desde a ocupação da sede distrital por três dias no final de maio.

Outros cinco chefes de famílias foram decapitados na quarta-feira, 3, na ladeia Imbada, em Unguia, distrito de Meluco.

O novo incidente ocorre quase um mês depois de outros quatro civis terem sido decapitados quando se encontravam numa cerimonia fúnebre numa aldeia do distrito.

Nos dois incidentes a população foi surpreendida durante a noite, segundo relatos dos moradores, que passaram a pernoitar nas matas desde os novos ataques.

“Eles chegaram de surpresa e à noite, então as primeiras famílias (do ponto de entrada) não puderam escapar. As pessoas ficaram em alerta com gritos e choros e começaram a fugir, cada um à sua maneira” explicou à VOA, Abdul Mahando, um sobrevivente que se refugiou em Pemba.

Outro morador contou que os insurgentes decapitaram seletivamente chefes de famílias makonde, uma tribo dominante na província de Cabo Delegado, durante o ataque à aldeia Cabora, em Macomia.

Os insurgentes, com inspiração radical, usaram durante a sua implantação as rivalidades tribais entre as tribos makonde e macua para reinar entre a população.

“Vemos que também há ódio e perseguição tribal desses da al-shaabab”, disse um morador de Macomia, relatando incidentes de discriminação tribal.

Ele sustenta a posição pelo fato de muitos deslocados de Mocímboa da Praia estarem a sofrer discriminação nos novos locais de abrigo, supostamente por terem sido o epicentro da insurgência e por os moradores terem aparecido em vários vídeos distribuídos nas redes sociais apoiando os insurgentes.

Ainda segundo relatos dos moradores, a população dos distritos a norte de Cabo Delgado começou a enfrentar um novo pânico com a onda de rapto de raparigas, supostamente para servir os insurgentes.

O episódio mais recente ocorreu na quinta-feira passada, quando 10 raparigas foram raptadas durante a fuga dos insurgentes em Mocímboa da Praia.

Entretanto, o jornal eletrónico, Carta de Moçambique, escreve na sua edição de hoje que 22 insurgentes foram abatidos pelas Forças de Defesa e Segurança (FDS), durante uma operação militar na terça-feira, 9 em Mocímboa da Praia.

Dos insurgentes, 13 foram abatidos por não “cooperar” com as FDS após a sua captura e os restantes nove no teatro das operações, combinada via área e terrestre, escreve a publicação de Maputo.