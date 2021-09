Dívidas Ocultas: Em prantos, réu Sérgio Namburete pede perdão pelo envolvimento no calote

No décimo primeiro dia de audições aos réus, a sexta secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo ouve Sérgio Namburete, indiciado de ter beneficiado de 127 mil Euros do valor do calote.

Segundo consta da acusação do Ministério Público (MP), Namburete, que é amigo de Inês Moiane, antiga secretária particular do antigo Presidente da República, Armando Guebuza, participou, como intermediário na venda de um terreno, tendo para o efeito, criado uma empresa que serviu de veículo para o negócio.

Nas suas primeiras palavras, Namburete, de 61 anos de idade, colocou-se em prantos e pediu desculpas.

“Peço desculpas pelo mal que causei com o envolvimento neste caso” disse, numa declaração dirigida ao Juiz, ao Tribunal e à família.

O arguido, que resumiu o trabalho feito para receber o valor, em apenas abrir uma empresa e emitir duas facturas pelas quais recebeu um total de 750 mil Euros para aquisição de um terreno, na zona nobre da cidade de Maputo, manifestou a vontade de devolver o dinheiro que beneficiou.

Numa declaração emotiva, Namburete, que responde em liberdade condicional, disse que esteve mais de um ano detido, o que lhe privou de estar presente nos últimos meses de gravidez da esposa e do nascimento do seu filho.