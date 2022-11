Curdos sírios dizem ter parado as operações contra o Estado Islâmico

O comandante da principal força curda apoiada pelos EUA na Síria disse no sábado, 26, ter parado as operações contra o grupo de Estado Islâmico (EI) devido aos ataques turcos ao norte da Síria durante a última semana.



Mazloum Abdi, das Forças Democráticas Sírias, disse aos jornalistas que após quase uma semana de ataques aéreos turcos ao norte da Síria, Ancara está agora a preparar-se para uma ofensiva terrestre. Ele disse que os combatentes da oposição apoiados pela Turquia estão a preparar-se para tomar parte nas operações.



Abdi acrescentou que os ataques turcos durante a última semana causaram graves danos às infra-estruturas da região.



Abdi disse que a Turquia está a tirar partido do mortífero atentado de 13 de novembro em Istambul, que Ankara culpa os grupos curdos. Organizações curdas negaram qualquer envolvimento no ataque de Istambul que matou seis e feriu dezenas de pessoas.



Na semana passada, a Turquia lançou uma onda de ataques aéreos sobre suspeitos de rebeldes curdos escondidos na vizinha Síria e Iraque, em retaliação ao ataque de Istambul.



"As forças que trabalham simbolicamente com a coligação internacional na luta contra Daesh são agora alvos do Estado turco e por isso as operações (militares) pararam", disse Abdi, usando um acrónimo árabe do grupo do Estado Islâmico. "As operações Anti-Daesh pararam".



Os seus comentários vieram horas depois de o exército dos EUA ter dito que dois foguetes visavam as forças da coligação lideradas pelos EUA em bases na cidade de Shaddadah, no nordeste da Síria, resultando em nenhum "ferimento ou dano à base ou à propriedade da coligação".



O comunicado militar dos EUA diz que os combatentes da SDF visitaram o local de origem do foguete e encontraram um terceiro foguete não disparado.



O Observatório Sírio dos Direitos Humanos com sede na Grã-Bretanha, um monitor de guerra da oposição, culpou as células adormecidas do EI pelo ataque à base norte-americana na sexta-feira à noite.



"Ataques deste tipo colocam em risco as forças da coligação e a população civil e minam a estabilidade e segurança duramente conquistada da Síria e da região", disse o coronel Joe Buccino, porta-voz do CENTCOM.



A SDF disse numa declaração antes da meia-noite de sexta-feira que, enquanto os drones turcos sobrevoavam o acampamento al-Hol, que é o lar de dezenas de milhares de esposas, viúvas e filhos de combatentes do EI, alguns membros da família do EI atacaram as forças de segurança e conseguiram fugir das instalações espalhadas. A SDF não disse quantos escaparam, mas que foram detidos mais tarde.



As autoridades curdas operam mais de duas dúzias de instalações de detenção espalhadas pelo nordeste da Síria, detendo cerca de 10.000 combatentes EI. Entre os detidos encontram-se cerca de 2.000 estrangeiros cujos países de origem se recusaram a repatriá-los, incluindo cerca de 800 europeus.