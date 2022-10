Cubanos protestam contra apagão com passagem do furacão Ian

Pela segunda noite consecutiva, grupos de cubanos protestaram na noite de sexta-feira, 30, em várias ruas de Havana em protesto pelos atrasos na restauração total da electricidade três dias depois do furacão Ian ter deixado a ilhas às escuras.



Um grupo de monitoria estrangeiro informou que o serviço de internet de Cuba foi suspenso pela segunda vez em dois dias, mas tudo indica que tal decisão não foi decorrente da passagem do furação mas sim uma tentativa de impedir que as informações sobre as manifestações se espalhassem.



Jornalistas da Associated Press viram protestos em pelo menos cinco pontos da cidade earredores, incluindo os bairros de Barreras e La Gallega, onde moradores bloquearam ruas e queimaram pneus e lixo.



Masiel Pereira, dona de casa, disse “a única coisa que peço é que reponham a corrente para meus filhos”.



Um vizinho, Yunior Velasquez, lamentou que “toda a comida esteja prestes a se perder” porque não havia energia para os frigoríficos.



Na noite de quinta-feira, houve protestos em dois pontos do bairro Cerro, na capital.

Ontem, a área estava calma com o regresso da energia, embora ana importante Avenida Villa Blanca fosse possível ouvir pessoas a cantarem “Queremos luz!” enquanto batiam panelas ecolheres.

A polícia bloqueou o acesso à rua, mas não houve confrontos.

O Governo cubano não informou a percentagem de pessoas que continuam sem energia, mas a empresa estatal de produção de energia informou que apenas 10% dos 2 milhões de habitantes de Havana tinham energia.