Cuba: 1 morto, 121 feridos, 17 bombeiros desaparecidos

Um relâmpago num depósito de petróleo cubano causou explosões no local perto do porto petroleiro de Matanzas.



As autoridades cubanas disseram no sábado que 121 pessoas tinham sido feridas e que uma pessoa tinha morrido. As autoridades dizem que 17 bombeiros estão desaparecidos desde que o inferno começou na sexta-feira na base do super petroleiro de Matanzas.



Cuba virou-se para o mundo exterior em busca de ajuda na luta contra o fogo.



O Presidente Miguel Diaz-Canel publicou no Twitter que o México, Venezuela, Rússia e Chile ofereceram "ajuda material" e os Estados Unidos fizeram uma oferta de "aconselhamento técnico".

Cuba já estava a debater-se com cortes de energia, e o incidente em Matanzas é susceptível de agravar a situação.



"Não há precedentes para um incêndio desta magnitude na base do super petroleiro", Díaz-Canel publicou no Twitter.



Segundo a agência de notícias AP, Roberto de la Torre, chefe das operações de incêndio em Matanzas, disse que os bombeiros estavam a pulverizar água em tanques intactos, tentando mantê-los frios na esperança de evitar que o fogo se espalhasse.

O acidente ocorre quando Cuba luta com a falta de combustível. Não se soube imediatamente quanto petróleo tinha ardido ou estava em perigo nas instalações de armazenamento, que têm oito tanques gigantes que contêm petróleo utilizado para alimentar as centrais eléctricas.



Muitas ambulâncias, polícia e bombeiros foram vistos nas ruas de Matanzas, uma cidade com cerca de 140.000 habitantes que se encontra na Baía de Matanzas.