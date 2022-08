Mostre mais Show less

O PPC importa principalmente suprimentos de cocaína de outros países da América Latina, como Bolívia, Colômbia, Paraguai e Peru.

No início do ano, diversas operações policiais tentaram enfraquecer o narcotráfico na região. Numa estratégia para não perder o comércio, o PCC decidiu mudar o local do trânsito, espalhando mini-cracolândias pelas ruas do centro de São Paulo. Os moradores da região estão convivendo com o medo do crime, como relata Edgar Maciel.