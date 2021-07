Covid-19: Vacinação a passo de caracol em São Tomé e Príncipe 

São Tomé e Príncipe registou nas últimas 24 horas mais seis casos positivos de Covid-19, maior número registado num só dia, nos últimos três meses, dizem as autoridades de saúde.

Enquanto isso o processo de vacinação avança a passo de caracol por falta de vacinas.

Até agora o país recebeu 48 mil doses de vacinas, no quadro da iniciativa Covax.

“Desde o início da vacinação, em Março deste ano, até hoje já vacinamos 24.667 pessoas”, disse Solange Barros, responsável do processo de vacinação, sublinhando que deste número, 11.534 já concluíram a imunização com as duas doses da vacina da AstraZeneca.

Nesta altura o Ministério da Saúde de STP está a concluir a administração das 12 mil primeiras dose da segunda fase do processo de vacinação, que tem decorrido “com grande afluência da população”, afirmou Solange Barros

Potencial risco

Entretanto, com apenas 12 por cento da população, estimada em 200 mil habitantes, vacinada contra a Covid-19, a maior preocupação das autoridades reside na campanha eleitoral em curso no país sem o cumprimento das regras sanitárias.

“Apelamos os candidatos a evitarem aglomerações, porque vamos colocar forças de segurança para que as medidas sejam cumpridas”, avisou Fernando Maquengo, presidente da Comissão Eleitoral Nacional.

Mas no terreno, críticos dizem que pouco é feito para evitar a propagação, apesar do governo ter proibido a realização de comícios.

“O que assistimos neste momento de campanha eleitoral, com grandes comícios, com as pessoas desobedecendo totalmente as regras sanitárias leva-nos a crer que em São Tomé e Príncipe as leis não são para ser cumpridas. Que moral terão esses candidatos para exigir lei e ordem quando forem eleitos presidente da republica”? lamentou o analista Liberato Moniz.

Desde o início da pandemia, até está quarta feira, 7, São Tomé e Príncipe registou 2.383 casos de infeção por Covid-19. Vinte e duas pessoas estão sob vigilância; 2.324 recuperaram da doença; e 37 faleceram.