COVID-19: 'Seja corajoso e seja vacinado', Dalai Lama

O Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete, exortou o mundo a "ser corajoso e ser vacinado", no sábado, depois de ter sido inoculado com a vacina contra o coronavírus na cidade de Dharmsala, no norte da Índia.

O Ministério da Saúde da Índia disse este domingo que seis estados notificaram altos casos diários de COVID-19, respondendo por mais de 84% dos 18.711 novos casos.

No entanto, alguns países estão a ter problemas para obter vacinas suficientes para as suas populações.

Temores de acumulação de vacinas estão a começar a surgir, após a notícia de que a Itália bloqueou o envio de vacinas AstraZeneca para a Austrália.

Um relatório da Associated Press diz que a União Europeia deve apelar a Washington para garantir que os países da UE recebam milhões de doses da vacina AstraZeneca de que ainda precisam, bem como os ingredientes necessários para produzir vacinas.

"Confiamos em poder trabalhar em conjunto com os EUA", disse a Comissão Europeia em um comunicado, "para garantir que as vacinas produzidas ou engarrafadas nos EUA para o cumprimento das obrigações contratuais dos produtores de vacinas com a UE sejam totalmente homenageado. "

O Serviço Nacional de Saúde britânico pode estar a enfrentar perda de pessoal depois que os legisladores propuseram um aumento de 1% no pagamento para os trabalhadores da linha de frente sitiados. O público foi instado a participar de um protesto nacional na quinta-feira.

Estados Unidos

O Washington Post relata que várias pessoas ameaçaram ligar para o Departamento de Imigração e Alfândega porque um restaurante mexicano em Houston, Texas, decidiu manter a sua exigência de máscara depois que o governador disse que está a rescindir o mandato de máscara do estado, embora a maioria dos texanos não tenha sido vacinada.

O Centro de Recursos do Coronavírus Johns Hopkins relatou no início do domingo que há mais de 116 milhões de casos COVID globais. Os EUA têm mais casos do que qualquer outro lugar, com quase 30 milhões de infecções. Índia e Brasil seguem com 11,2 milhões de casos e 10,9 milhões de casos, respectivamente.

O número global de mortes por coronavírus atingiu 2,5 milhões, de acordo com Hopkins.