COVID-19: Record de casos a nível global no dia 27 de Dezembro

O dia 27 de Dezembro marca o pico de casos da Covid-19 num único dia desde o início da pandemia em Janeiro de 2020: foram 1,4 milhão de casos, segundo a plataforma "Our World in Data", ligada à Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Antes, o número mais alto tinha sido atingido em 23 de Dezembro, com 983.3 mil casos.

A plataforma alerta que, apesar do recorde histórico, os números podem ser bem superiores em virtude de muitos países não terem divulgado casos nos dias 24, 25 e 26.

Na semana passada, a plataforma compilou 5,98 milhões de casos, número também superior ao recorde anterior de 5,79 milhões, que era da semana que antecedeu 25 de Abril de 2021.

Os Estados Unidos são o país com maior número de casos (512.553, cerca de 37 por cento do total), seguidos do Reino Unido (318.699, 23%) e Espanha (15%).

Estados Unidos e Europa são as regiões que mais realizam testes, sendo por isso normal que metade dos casos registados na segunda-feira tenha sido nos países do Velho Continente.

Por outro lado, fruto da vacinação, os números de mortos não são tão altos, como os de casos.

Aliás, são os mais baixos desde o fim de Outubro do ano passado, com um taxa média de 6,4 mil mortes em todo mundo.

No pico da pandemia, em Janeiro, a média de óbitos foi de 14,7 mil.

A plataforma "Our World in Data" tem registado os dados desde Janeiro de 2020.