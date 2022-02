Covid-19: Rainha Elizabeth da Grã-Bretanha infectada

A rainha Elizabeth, de 95 anos, testou positivo para a Covid-19 e apresenta sintomas leves, disse o Palácio de Buckingham neste domingo (20).

“Sua Majestade está com sintomas leves de febre, mas espera continuar com tarefas leves em Windsor na próxima semana,” disse o Palácio, acrescentando que "ela continuará a receber atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas”.

Charles, 73 anos de idade, herdeiro do trono, desistiu, início deste mês, de um evento após contrair coronavírus pela segunda vez. Uma fonte do palácio disse que ele encontrou-se com a rainha poucos dias antes.

A saúde da rainha, a monarca mais velha e mais antiga do mundo, está sob os holofotes, desde que ela passou uma noite no hospital, em Outubro passado, por uma doença não especificada, e depois foi aconselhada a descansar.