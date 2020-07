COVID-19: Primeiros resultados de testes com medicamentos disponíveis em duas semanas, promete a OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) terá em breve resultados de ensaios clínicos que realiza com medicamentos que podem ser eficazes no tratamento de pacientes com Covid-19, disse diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Cerca de 5.500 pacientes em 39 países foram recrutados até agora para o ensaio ´Solidariedade´”, disse Ghebreyesus, referindo-se aos estudos clínicos que a agência realiza em muitas partes do mundo.

Citado pelo Reuters, ele destacou que “esperamos resultados intermediários nas próximas duas semanas”.

O programa da OMS começou com cinco braços analisando possíveis tratamentos para a Covid-19: atendimento padrão; remdesivir; os medicamentos antimalária cloroquina/hidroxicloroquina; os medicamentos para HIV lopinavir/ritonavir; e lopanivir/ritonavir combinados com interferon.

Recentemente, a OMS interrompeu o teste com cloroquina/hidroxicloroquina, depois de estudos terem indicado que não mostravam benefício para quem tem a doença, mas ainda são necessários mais estudos para verificar se podem ser eficazes como medicamento preventivo.

Mike Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, disse que seria imprudente prever quando uma vacina pode estar pronta contra a Covid-19.

Embora uma candidata a vacina possa mostrar sua eficácia até o final do ano, a questão é quanto tempo levará para a vacina ser produzida em massa, disse Ryan em Genebra.

Atualmente, não existe vacina comprovada contra a doença, e 18 possíveis candidatas estão sendo testadas em seres humanos.