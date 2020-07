COVID-19: Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, diz que já não tem coronavírus

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou neste sábado que testou negativo para o novo coronavírus, depois de ser diagnosticado positivo a 7 de julho, uma cura que ele atribui ao seu tratamento com hidroxicloroquina.

Bolsonaro fez o anúncio na sua conta no Twitter após ser testado novamente: "RT-PCR para SARS-CoV 2: negativo. Bom dia a todos", escreveu o Presidente brasileiro, juntamente com uma foto sua, sorrindo, polegar para cima e apontando para uma caixa de hidroxicloroquina, no pequeno-almoço.

Bolsonaro, que apresentou alguma resistência às medidas de precaução, como o uso de máscara facial e o distanciamento social, tem sido um acérrimo promotor do uso da hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19, embora não haja ainda nenhum estudo que comprove a sua eficácia para esse fim.