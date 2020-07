"Sem medo e com pensamento positivo", diz voluntária de vacina testada no Brasil

O Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac começaram na quarta-feira, 22 de julho, a terceira fase de testes da vacina CoronaVac. Ao todo, nove mil pessoas serão voluntárias no Brasil.

Os ensaios clínicos devem durar três meses e, segundo as autoridades, caso sejam bem sucedidos, as primeiras doses da fórmula devem estar disponíveis até o fim do ano.

A Voz da América conversou com uma voluntária do programa, Larissa Freitas. Em entrevista exclusiva, ela conta como foram os preparativos para ser escolhida e diz não ter medo de ser cobaia: "Estou com o pensamento positivo e tentando não pensar nas reações adversas da vacina".