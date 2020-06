COVID-19: OMS realiza testes com hidroxicloroquina

A Organização Mundial da Saúde (OMS) deve retomar o seu ensaio clínico com a hidroxicloroquina para uso potencial contra o novo coronavírus, admitiu nesta quarta-feira, 3, o diretor-geral da agência,Tedros Adhanom Ghebreyesus, depois de testes terem sido suspensos devido a preocupações com a saúde dos pacientes.

Em entrevista virtual, Adhanom Ghebreyesus justificou a decisão com o fato de os especialistas da OMS terem recomendado continuar todos os ensaios clínica de medicamentos contra o novo coronavírus, incluindo a hidroxicloroquina, que tem os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro, como principais defensores.

Os responsáveis da OMS também disseram na entrevista estar especialmente preocupados com o aumento dos casos na América Latina e no Haiti, um dos países mais pobres do mundo, onde as infeções espalham-se rapidamente.

O coronavírus já infectou quase três milhões de pessoas nas Américas.

Os Estados Unidos, com mais de um milhão e 800 infetados e mais de 106 mil mortes, lideram a lista da pandemia, seguidos do Brasil, em número de casos, com mais de 555 mil e 31.199 mortes até ontem.