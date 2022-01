COVID-19: Nem Carnaval nem celebrações públicas das Cinzas em Cabo Verde

O Governo de Cabo Verde suspendeu o Carnaval, as celebrações públicas das Cinzas e a tradicional Corrida da Liberdade, que se realiza anualmente no dia 13 de Janeiro na capital do país.

O anúncio foi feito na tarde desta segunda feira, 10, na cidade da Praia, pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, durante a habitual conferência de imprensa sobre a situação da evolução epidemiológica da Covid-19.

O governante disse que as cinzas podem ser assinaladas no seio do convívio familiar, mas com um número reduzido de pessoas e no estrito cumprimento das normas sanitárias.

Ao contrário do que é tradição, este ano não haverá também tolerância de ponto por ocasião daquelas festas populares.

Paulo Rocha afirmou que as medidas foram tomadas para impedir ainda mais o alastramento de infecções da Covid-19, que tem atingido números elevados.

Nas últimas 24 horas foram notificados 709 casos em decorrência da análise de 1746 amostras.

“Devido ao aumento exponencial ao número de casos de Covid-19 registados nas últimas semanas, maior número de casos positivos desde início da pandemia e visando reforçar e reverter o quadro epidemiológico, mas acima de tudo preservar a capacidade de resposta do sistema nacional de saúde, e para introduzir alguma previsibilidade das acções as actividades do Carnaval, celebração do dia de cinzas e dos dias dos municípios, à semelhança do ano passado”, sublinhou Rocha.

O ministro acrescentou que, de acordo com a evolução da situação da pandemia, o Executivo se pronunciará sobre os eventos musicais, Atlantic Music Expo e Kriol Jazz Festival, previstos para Abril.

Com 5566 casos activos, desde o início da pandemia Cabo Verde tem um total de 50959 infecções e 362 óbitos.