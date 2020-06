COVID-19: Nampula vai iniciar o despiste em massa face ao aumento de casos

O ministério da Saúde vai, na próxima semana, montar um laboratório em Nampula para o despiste da Covid-19, numa altura em que aumentam os casos da doença na província.

Com 87 casos, Nampula é a segunda província moçambicana com mais casos da Covid-19, apenas abaixo de Cabo Delgado, com 150. O país tem 352 casos.

O ministro da Saúde, Armindo Tiago, que fez o anuncio do início da testagem em massa na cidade de Nampula, disse que um dos fatores que faz com que a província tenha uma rápida propagação “é a densidade populacional associada ao não cumprimento das medidas de prevenção.”

“Os mercados de Nampula não são exemplo e hoje vi varias pessoas a circular nas ruas sem máscara e também temos a questão relacionada ao saneamento básico,” disse Tiago.

Tiago prometeu ainda reforço da vigilância ativa e o isolamento de doentes num centro que já foi aberto.