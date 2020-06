COVID-19: Nampula vê disparar número de casos que ascendem a 307 em Moçambique

A província de Nampula registou um aumento recorde de 47 novos casos de Covid-19, indica a atualização de Moçambique, país que passa a ter um total de 307 doentes.

Os 47 casos fazem parte de 53 registados em Moçambique nas últimas 24 horas. Todos são de nacionalidade moçambicana, 37 apresentam sintomatologia leve a moderada e 17 são assintomáticos, disse a diretora nacional de saúde, Rosa Marlene.

Ela explicou igualmente que os casos de Nampula são da cidade de Nampula e distrito de Mogovolas e “estão em espaços confinados”.

Com esse número, Nampula passa a ter 61 casos, apenas superado por Cabo Delgado com 146. A cidade de Maputo, a capital, tem 52; a província de Maputo, 22; e Sofala, 12. As restantes têm cada menos de cinco casos.

O aumento de casos em Nampula era já previsível, tendo em conta a proximidade com Cabo Delgado, epicentro da pandemia, e o facto de ser a província mais populosa do pais, com mais de cinco milhões de habitantes.

Moçambique teve até agora duas mortes resultantes da Covid-19.