COVID-19: Mais de 5.5 milhões de pessoas infetadas no mundo inteiro

O novo coronavírus matou pelo menos 346.296 pessoas desde que o surto surgiu pela primeira vez na China, em dezembro passado, de acordo com uma contagem de fontes oficiais compiladas pela AFP na terça-feira.

Pelo menos 5.507.700 casos de coronavírus foram registados em 196 países e territórios. Destes, pelo menos 2.176.600 são considerados recuperados.

Os registros, usando dados coletados pela AFP de autoridades nacionais e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), provavelmente refletem apenas uma fração do número real de infecções.

Muitos países estão testando apenas casos sintomáticos ou os mais graves.

Os EUA são o país mais atingido, com 98.223 mortes em 1.662.768 casos. Pelo menos 379.157 pessoas foram declaradas recuperadas.

Depois dos EUA, os países mais atingidos são a Grã-Bretanha, com 36.914 mortes de 261.184 casos, Itália com 32.877 de 230.158 casos, França com 28.457 mortes e 182.942 casos e Espanha com 26.834 mortes e 235.400 casos.

O caso do Brasil

O Brasil registou 807 mortos e 11.687 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada a eventual relação de 3.742 óbitos com a Covid-19, informou o executivo na segunda-feira.

No total, o Brasil contabilizou 23.473 óbitos e 374.898 pessoas diagnosticadas com Covid-19 desde o início da pandemia no país, registado oficialmente no final de fevereiro.

O Ministério da Saúde informou ainda que 153.833 pacientes infetados já recuperaram e 197.592 continuam sob acompanhamento.

Como resultado de correções pelas autoridades nacionais ou da publicação tardia de dados, os números atualizados nas últimas 24 horas podem não corresponder exatamente aos resultados do dia anterior.

Até agora, a China - excluindo Hong Kong e Macau - declarou 4.634 mortes e 82.992 casos. São 78.277 casos recuperados.

A Europa tem 172.890 mortes em 2.048.424 casos, os Estados Unidos e o Canadá 104.460 mortes em 1.748.479 infecções, América Latina e Caraíbas 41.590 mortes em 770.283 casos, Ásia 14.478 mortes em 464.814 casos, o Oriente Médio 8.871 mortes em 351.114 casos, África 3.477 mortes de 116.099 casos e Oceânia 130 mortes de 8.491 casos.