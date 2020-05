Covid-19 já matou mais de 4.000 africanos

O número de vítimas mortais da Covid-19 em África ultrapassou os 4.000 revelaram dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

O centro disse que em África se registaram até agora 4.069mortes, num total de 141.535 infestados em 54 países sendo no nore de África a região mais afectada com 1.846 mortes em 42.125 casos.

O Egipto é o país com mais mortos (913) e 23.449 infeções, seguindo-se a Argélia, com 646 mortos e 9.267 infectados.

A África do Sul é o terceiro com mais mortos (643), continuando a ser o país do continente a registar mais casos de covid-19 com um total de 30.967.