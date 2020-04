COVID-19: Deputados do MPLA e da UNITA doam parte do salário para combate à pandemia

Os deputados dos dois principais partidos de Angola decidiram contribuir com parte dos seus salários do mês de Abril para o combate ao novo coronavírus.

Os parlamentares do MPLA, no poder, vão doar 25 por cento do salário, enquanto os do maior partido na oposição, UNITA, dizem ter decidido doar 50 por cento dos seus vencimentos para o mesmo fim.

No total, do lado dos 150 deputados do partido no poder seguirão pouco mais de 25 milhões de kwanzas, cerca de 36 mil dólares, e dos 51 deputados do principal partido da oposição o total ascende a quase 14 milhões de kwanzas, aproximadamente 24 mil dólares.

O porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, diz que “a iniciativa é do presidente do partido”, Adalberto Costa Júnior, e que o dinheiro “será diretamente direcionado aos mais desfavorecidos”.

Por seu lado, Albino Carlos, porta-voz do MPLA, esclarece que os seus deputados já começaram a contribuir “na conta geral do Estado e depois caberá ao “Estado dar utilidade aos valores”.

Angola está no segundo período de estado de emergência e já registou 19 casos.

Duas pessoas que regressaram de Portugal com a doença morreram.