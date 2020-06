COVID-19: China vai fornecer milhares de ventiladores África

Líderes africanos dizem que a China vai garantir o fornecimento de 30 milhões de kits de teste e dez mil ventiladores por mês a África, à medida que a pandemia do novo coronavírus se acelere no continente.

Uma declaração do gabinete do presidente da África do Sul diz que os suprimentos estarão disponíveis para compra através de uma nova plataforma continental que os países africanos estabeleceram para negociar preços mais baixos para equipamentos médicos urgentemente necessários em meio a intensa competição global.

O diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças de África disse que cada nação africana receberá uma cota com base na sua população e número de casos de vírus. A declaração sul-africana diz que Canadá, Holanda, Coreia do Sul e França também foram parceiros no esforço.

Os países africanos têm se manifestado abertamente sobre a necessidade de distribuição equitativa de suprimentos, incluindo tratamentos e vacinas para o vírus, dizendo que a pandemia não terminará até que o mundo inteiro esteja protegido.

Em todo o continente foram realizados três milhões de testes para o vírus, muito aquém do seu objetivo de cerca de 13 milhões.

Os Estados Unidos continuam no entanto a ser o país com o maior número de casos de Covid-19, com mais de dois milhões de infetados em todo o país e mais de 115 mil mortos devido à doença.