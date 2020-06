COVID-19: Cabo Verde ultrapassa a marca de mil casos

Cabo Verde ultrapassou a marca dos mil infetados com o novo coronavírus, com mais três casos na ilha do Sal e dois em Santiago, o epicentro da doença.

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social divulgado nesta quinta-feira, 25, revela 1004 casos acumulados, dos quais 432 são ativos, 562 recuperados e oito mortes.

Depois de quase três meses sem qualquer caso, no último mês a turística ilha do Sal registou 149 casos e é a segunda com mais casos a seguir a Santiago, a maior ilha do arquipélago e onde vive mais de metade da população, que regista 778 infetados.

Nas restantes, foram registados 57 casos na Boa Vista, 12 em São Vicente, quatro em Santo Antão e dois em São Nicolau, na maioria já recuperados.

O primeiro caso da Covid-19 foi registado em março e foi num turista inglês que foi também o primeiro óbito.