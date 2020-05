COVID-19: Aumento de casos em Cabo Verde pode ser provocado pela violação do distanciamento social

A falta de atuação das autoridades em momento certo para travar comportamentos negativos contribui para a violação das medidas contra o coronavírus em Cabo Verde, diz o antigo diretor geral da saúde.

Na capital, Praia, há pessoas que não cumprem rigorosamente as medidas do estado de emergência, sobretudo a permanência nas respectivas casas, o que pode contribuir para a propagação do vírus causador da Covid-19.

Para António Pedro Delgado, além da falta de atuação das autoridades, esse relaxamento pode estar relacionado com "as boas medidas de restrição tomadas pelas autoridades para conter a propagação do vírus", que podem estar a cansar alguns cidadãos.

A mensagem “Fica em Casa”, diz Delgado deve ser trocada por “saia, mas cumpra com rigor as medidas de prevenção, o distanciamento e uso de máscaras".

Acompanhe: