COVID-19: Alemanha e França impõe proibições à entrada de estrangeiros

Face a uma crescente onde de infecções e mortes causadas pelas pandemia do corona vírus a Alemnha e a França anunciaram proíbicoes à entrada de cidadãos vindos de outras partes do mundo.

A França proibiu todas as viagens de e para paises que não sejam membros da União Europeia e os viajentes de países da União Europeia terão que apresentar prova de testagem ao coronavírus.

A Alemanha proibiu a entrada no país de cidadãos do Brasil, Grã Bretanha, Eswatini, Irlanda, lesotho, Portugal e África do Sul.

Aqui nos Estados Unidos as autoridades sanitárias no estado da Carolina do Sul dizem ter detectado dois casos da estipre sul-africana do vírus, os primeiros casos desse tido nos Estados Unidos.

O Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças dos Estados Unidos emitiuuma ordem uso obrigatorio de mascaras em todos os transportes públicos como parte dos esforços para se combaer o Coronavírus.

A ordem entra em vigôr na terça feira.

Ao mesmo tempo foi prolongada uma ordem proibindo o despejo de pessoas que não pagam rendas ou prestações de hipotecas por terem perdido os empregos devido à pandemia.

Entretanto A companhia farmacêutica Johnson & Johnson disse entretantoque testes à escala global indicam que a sua vacina é efectiva em 66%. A vacina da John & Jonshon junta se assim às já desenvolvidas por outras companhias e a já serem usadas.

O número de casos de infecção em todo o mundo ultrapassa agora os 102 milhões, sendo os Estados Unidos o local com mais casos 25,9 milhões seguido da índia com 10,7 milhõds e o Brasil com 9,1 milhões