Correspondente de jornal alemão condenado a prisão na Turquia

Um tribunal em Istambul condenou nesta quinta-feira, 16, o jornalista Deniz Yücel, ex-correspondente na Turquia do jornal alemão "Die Welt", a dois anos e nove meses de prisão, .

Yücel, que mora na Alemanha desde fevereiro de 2018 e não compareceu ao anúncio da sentença, foi considerado culpado da acusação de fazer propaganda para o Partido Popular do Curdistão (PKK), que é proibido na Turquia.

O jornalista, que tem cidadania alemã e turca, passou um ano na prisão na Turquia, após ser preso no dia 14 de fevereiro de 2017.

A prisão desencadeou uma crise diplomática entre Berlim e Ancara antes da sua libertação e regresso à Alemanha.

A detenção integrou a repressão a suspeitos dissidentes após um golpe fracassado em 16 de julho de 2016.

Em junho passado, o Tribunal Constitucional da Turquia decidiu por unanimidade que a prisão preventiva de Yücel foi ilegal, citando violação de seus direitos e à liberdade de imprensa.

"Hoje, o tribunal ignorou o Tribunal Constitucional. Eles ignoraram nossa defesa e as leis", disse o advogado do jornalista, Veysel Ok, após o veredicto, acrescentando que ele vai apelar da decisão.

Críticos do Presidente turco dizem que o Recep Tayyip Erdogan usou a tentativa de golpe como pretexto para se livrar de adversários, incluindo muitos jornalistas, ativistas de direitos humanos e advogados