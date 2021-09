Coronavírus pode causar "doenças graves" em crianças, alerta autoridade americana de saúde 

Um relatório do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) divulgado, na sexta-feira, 3, diz que o coronavírus pode causar "doenças graves" em crianças e adolescentes.

O estudo revela que, entre final de Junho a meados de Agosto, quando houve um “aumento da circulação” da variante delta altamente contagiosa do coronavírus, as taxas semanais de hospitalização de crianças e adolescentes associadas a Covid-19 aumentaram quase cinco vezes.

Por outro lado, as taxas de hospitalização foram “10 vezes mais altas entre os adolescentes não vacinados do que entre os adolescentes totalmente vacinados”, disse o estudo.

Casos no mundo

Em relação aos casos de Covid-19 no mundo, o ministério da saúde da Índia disse, na manhã deste sábado, 4, que 42.618 novos casos foram relatados no período de 24 horas anterior, e a doença causou 330 mortes.

A Índia tem quase 33 milhões de infecções de Covid-19 e 440.225 mortes, de acordo com o centro da Universidade Johns Hopkins, que monitora os dados. As autoridades de saúde pública alertaram, no entanto, que as taxas são provavelmente subestimadas.

Os EUA, diz aquele centro, têm quase 40 milhões de infecções e cerca de 650.000 mortes.

E no mundo, já foram registadas cerca de 219,8 milhões de infecções e 4,5 milhões de mortes.

O centro da Johns Hopkins disse que 5,4 biliões de vacinas foram administradas.