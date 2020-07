Coreia do Norte diz que não está interessada noutra cimeira Trump-Kim

A Coreia do Norte diz que as chances de uma nova cimeira com os Estados Unidos são poucas, após o presidente Donald Trump ter afirmado, nesta semana, que está aberto a reunir novamente com o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Kim Yo Jong, irmã de Kim Jong Un, disse que outra cimeira "não seria útil para nós", a menos que os EUA mudem a sua abordagem para as negociações nucleares paralisadas, informou a Agência Central de Notícias da Coréia (KCNA), propriedade do Estado.

"É minha opinião pessoal, mas uma cimeira entre os EUA e a Coreia do Norte não ocorrerá este ano", disse ela.

No entanto, ela disse que o relacionamento entre Trump e Kim Jong Un permanece forte e provavelmente evitou "provocações extremas".

No início desta semana, Trump disse que estava aberto a reunir novamente com Kim Jong Un.