Coreia do Norte "ameaça" Estados Unidos por denunciar violação contínua dos direitos humanos

A Coreia do Norte criticou os Estados Unidos por questionar os direitos humanos no sábado e chamou de "palavras maliciosas" as críticas de Washington que, segundo a agência de notícias estatal KCNA, apenas agravam as tensões na península coreana.



Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alertou neste sábado, 21, que se os Estados Unidos ousassem questionar o sistema de Governo de Pyongyan “"pagariam caro".



As trocas de acusações surgiram depois de a Assembleia Geral das Nações Unidas ter condenado na quarta-feira, 18, as “contínuas violações de há muito tempo dos direitos humanos” numa resolução promovida pelos Estados Unidos.

Na sexta-feira, 20, secretário de Defesa americano, Mark Esper, disse estar esperançoso de que os Estados Unidos possam retomar as negociações com a Coreia do Norte.



A Coréia do Norte exgiu repetidamente aos Estados Unidos que abandonem o que chama de "política hostil" antes de novas negociações.