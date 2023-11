COP28 prestes a arrancar no Dubai

A partir de amanhã, dia 30, mais de 160 líderes de todo o mundo reúnem-se no Dubai para a 28 Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

A agenda é clara: é urgente um acordo universal que trave as consequências das alterações climáticas.

A delegação africana espera ver cumpridas as antigas promessas financeiras.

África está longe de ser um dos principais causadores das alterações climáticas. Mas é, desproporcionalmente, a região mais vulnerável do mundo. Apesar de o continente ser responsável por apenas 3.8% das emissões globais, em contraste com os 23% da China e os 19% emitidos pelos EUA, África está sujeita a severas consequências. Só no último ano, o continente enfrentou temperaturas recorde, secas severas e inundações. Ciclones e outras catástrofes naturais estão cada vez mais presentes na vida dos povos e dos habitats africanos.

O economista-chefe do Banco Africano para o Desenvolvimento, Kevin Urama, afirmou no ano passado que o crescimento do PIB per capita de África é 5 a 15% menor devido às alterações climáticas.



A partir de dia 30 de novembro, líderes mundiais reúnem-se no Dubai com a pressão ao mais alto nível. Governos de todo o mundo vão avaliar o progresso dos objectivos traçados na COP de Paris e adaptar os planos à corrente situação climática mundial. No topo da agenda dos países africanos está a promessa financeira acordada em anteriores COPs que falta cumprir: 100 mil milhões de dólares por ano em financiamento climático.



Junta-se a este o Fundo de Perdas e Danos, acordado no ano passado, no Cairo, que ainda não entrou em funcionamento. A delegação africana, que reforçou laços na Cimeira Africana sobre o Clima, que decorreu este ano, quer ainda colocar sobre a mesa um "imposto sobre o carbono" nas transações financeiras internacionais, que geraria fundos para a adaptação e mitigação das alterações climáticas em países mais afetados pelas mudanças climáticas.

Entre os vários países africanos presentes, Angola vai apresentar a Estratégia Nacional das Alterações Climáticas, com ações direcionadas para a adaptação ao aquecimento global.



A COP28 decorre até dia 12 no Dubai.