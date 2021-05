Contas de sócios de Isabel dos Santos congeladas em Portugal

As contas bancárias de dois antigos sócios de Isabel dos Santos e de um antigo administrador da companhia petrolífera Sonangol foram congeladas em Portugal a pedido das autoridades angolanas, noticiou o diário português Correio da Manhã.

Trata-se das contas de Mário Leite da Silva, gestor de negócio da empresária angolana, Paula Oliveira, sócia dela em várias empresas e Sarju Raikundalia que foi adminsirador da Sonangol quando Isabel dos Santos foi administradora desta empresa petrolífera.

Para além das contas bancárias o Tribunal Central de Instrução Criminal mandou congelar também depósitos a prazo, aplicações financeiras e dossiers de títulos associados a esses investimentos, disse o jornal.

O arresto desses bens foi feito a pedido das autoridades judiciais angolanas numa carta rogatória de Janeiro do ano passado em que as autoridades angolanas pediram o arresto preventivoaté 1.150 milhões de Euros como garantia de uma possível indemnização ao estado angolano ligadas a duas investigações do estado angolano.

A primeira relacionada com a alegada transferência de mais de 131 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai após Isabel dos Santos já ter sido exonerada do cargo que ocupava na empresa estatal angolana e a outra relacionada com a joalharia de luxo De Griusogono financiada com fundos do estado angolano e que era controlada pelo falecido marido de Isabel dos Santos