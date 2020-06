Kim Daniel Bengui fala sobre projetos angolanos na Itália

Atualmente a Itália está na terceira fase de reabertura da sua economia. Em Roma, as pessoas já podem comer em restaurantes e cafés, irem ao cabelereiro, mas ainda não podem visitar museus. Em entrevista à Voz da América, o diretor administrativo da Associação sem fins lucrativos "IO POSSO", Kim Daniel Bengui, disse que as coisas estão a se reestabelecer aos poucos.

"Estamos nessa fase, que é da convivência com o vírus, ou seja até que não se encontre a cura nós temos que aprender a conviver com o vírus. E conviver com o vírus é seguir as recomendações emanadas com todo o cuidado, cumprindo o distanciamento e o isolamento social".

A pandemia do coronavírus mudou a forma de todos nós vivermos e afetou os planos de milhares de pessoas. Por exemplo, o restaurante Cena Angolana, o primeiro com comidas típicas de Angola em Roma, foi inaugurado no dia 6 de dezembro, mas devido às medidas de prevenção adotadas pela Itália, como a quarentena e o isolamento social, teve que fechar temporariamente. Bengui, um dos gestores do restaurante, contou que ele foi recentemente reaberto com muito sucesso. O Cena Angolana é um projeto da Associação "IO POSSO," que tem o objetivo de transmitir a cultura de Angola através da gastronomia, música ao vivo, moda, e muito mais.

Projeto Família em Ação

Bengui também falou sobre o seu mais novo projeto Família em Ação, o qual tem parceria com a TV Pública de Angola (TPA 2) e visa a reunir angolanos fora de Angola.

"O foco com a televisão é de transmitir experiência quanto a essa fase do isolamento, dar conselhos úteis às famílias não só em Angola, mandar beijinhos às famílias, visto que estamos nesse distanciamento social."

O projeto vai além desses objetivos, pois fora da TV Bengui está organizando uma série de webinars com diversos temas.

"O objetivo mesmo é criar link e preparar estudantes durante e depois da formação porque o nosso foco é o diploma, não é o fim, mas sim o início."

O próximo webinar está marcado para o dia 27 de junho e será sobre Tecnologias de Informação e Comunicação.