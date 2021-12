Congresso da UNITA: Novo presidente deve ser empossado a qualquer momento

O actual líder da bancada parlamentar da UNITA deve ser anunciado a qualquer momento presidente do principal partido da oposição, depois de os 1.141 delegados terem votado por mais de duas horas no complexo Spvsmo, em Viana, arredores de Luanda.

Adalberto Costa Júnior foi o único candidato à liderança do partido no XIII Congresso que decorre desde quinta-feira, depois do anterior, em que Costa Júnior foi eleito presidente, ter sido anulado pelo Tribunal Constitucional (TC) a 7 de Outubro.

Aquele órgão alegou que o vencedor da eleição tinha dupla nacionalidade quando apresentou a sua candidatura, dando assim provimento a um recurso de três militantes do partido.

Em consequência, a 20 de Outubro, a Comissão Política marcou um novo congresso para Dezembro, tendo sete militantes recorrido, outra vez, ao TC, com uma providência cautelar para impedir a realização do evento.

O novo líder da UNITA será empossado ainda hoje e no seu discurso de vitória deve apresentar as linhas mestras da sua acção, em particular com vista às eleições gerais de 2022.