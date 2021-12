UNITA suspende três membros da Comissão Política antes do início do Congresso

A Comissão Política (CP) da UNITA suspendeu três membros do órgão a horas do início do XIII Congresso que vai eleger o seu novo líder.

Estêvão José Pedro Katchiungo, José Eduardo e Altino Kapango foram os alvos da medida aprovada por 85 por cento dos membros da CP e 11 por cento contra, enquanto as abstenções situaram-se em quatro por cento.

Katchiungo concorreu à liderança do partido em 2019, mas foi o menos votado na eleição ganha por Adalberto Costa Júnior.

O comunicado que saiu da reunião de terça-feira, 1, diz que “o relatório recebido da Comissão Organizadora do Congresso concluiu que estavam reunidas todas as condições para que o XIII Congresso tenha lugar nos dias 2, 3 e 4 de Dezembro de 2021.”



Na semana passada, a UNITA suspendeu os sete militantes que recorreram ao Tribunal Constitucional (TC) para inviabilizar a data do congresso, que começa hoje e termina no sábado, com a eleição de Adalberto Costa Júnior à presidência do partido, o único candidato à liderança.

Este congresso acontece depois de a 7 de Outubro o Tribunal Constitucional ter anulado o Congresso de 2019, em que Costa Júnior foi eleito presidente, alegadamente por, na altura, ele ter dupla nacionalidade.