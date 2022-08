Confrontos perto do Consulado de Angola em Lisboa deixam um polícia ferido

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal ficou ferido depois de pessoas aglomeradas junto do Consulado de Angola em Lisboa terem atirado pedras contra um autocarro que transportava funcionários do Governo nas primeiras horas desta quinta-feira, 25.



Em comunicado divulgado no final da manhã de hoje, a corporação disse que, depois do encerramento das urnas, mantinha-se “um elevado número de pessoas no exterior” do edifício, o que a obrigou a reforçar a protecção.

A PSP explica que “para evitar a escalada de tensão e eventual confronto por parte dos manifestantes, foi decidido que os delegados e funcionários, sairiam por uma porta secundária e seriam acompanhados pela Polícia até ao autocarro que os transportaria para a unidade hoteleira”, no entanto, alguns dos manifestantes "adoptaram um comportamento hostil, com arremesso de pedras e diversos objectos, tendo havido a necessidade por parte da PSP de efectuar uma vaga de dispersão com uso da força, para fazer cessar tais comportamentos e garantir a segurança dos delegados, dos polícias e a reposição da ordem pública".

O agente ferido na cabeça foi assistido no hospital mas encontra-se bem.



A imprensa portuguesa cita um vídeo do incidente, publicado no Twitter, no qual vê-se que as pessoas protestavam contra os resultados apurados naquela mesa de voto.



Pode-se ouvir “está aí o pessoal do MPLA a fugir no autocarro” e “a fugirem com os nossos votos, a fugirem com as nossas actas”.



A PSP informou que ninguém foi detido, nem identificado para posterior acção judicial.



O Consulado não se pronunciou.