Complexo nuclear iraniano às escuras após “incidente” misterioso

O complexo nuclear subterrâneo de Natanz no Irão ficou hoje privado de energia poucas horas depois de entrarem em funcionamento novas centrifugadoras capazes de produzirem urânio enriquecido a um ritmo mais rápido.

Em Julho do ano passado o complexo foi alvo de uma explosão que as autoridades descreveram como um acto de sabotagem e em Novembro o principal cientista iraniano envolvido no programa nuclear foi assassinado num acto que que o Irão disse ter sido de responsabilidade de Israel

Um porta-voz do programa nuclear civil do Irão disse hoje que o corte de energia está ser investigado mas recusou-se a dizer se foi ou não um acto de sabotagem, afirmando no entanto que o “incidente”não causou estragos ou vítimas.

Contudo Malek Shariati Niasar, deputado no parlamento e antigo porta voz do Comité de Energia do parlamento disse que o incidente levanta “muitas suspeitas” causando preocupação sobre possível “sabotagem e infiltração”.

O incidente ocorre quando decorrem em Viena conversações indirectas entre os Estados Unidos e o Irão sobre oacordo nuclear de 2015 que os Estados Unidos abandonaramdurante a presidência de Donald Trump e cujos termos o Irão tem vindo a violar.

No sábado o Irão tinha anunciado a entrada em funcionamentos das novas centrifugadoras que, segundo as autoridades, podem produzir urânio a uma velocidade 50 vezes superior às anteriores, algo proibido pelo acordo de 2015

Secretário de Defesa americano em Israel

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin chegou entretanto hoje a Israel para conversações com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyauh e o seu homólogo israelita Benny Gantz que afirmou que “o Irão constitui uma ameaça estratégica à segurança internacional, a todo o Médio Oriente e ao estado de Israel”.

“Vamos trabalhar em cooperação com os nossos aliados americanos para assegurar que qualquer novo acordo com o Irão vai garantir os interesses vitais do mundo, dos Estados Unidos, impedir uma perigosa corrida às armas na nossa região e proteger o estado de Israel”, disse Gantz

Jornais israelitas disseram hoje que o corte de energia a Natanz foi casuado por um ataque cibernético que, segundo um canal de televisão israaelita, causou a paralização de várias secções do complexo.

Na terça-feira um navio cargueiro iraniano que tem servido de base flutuante da Guarda Revolucionária iraniano foi danificado pela explosão de uma mina magnética no que é visto como a intensificação de acções clandestinas de Israel e Irão contra navios dos dois países.

Chefe do governo sul-coreano em Teerão

O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Chung Syre-kyun era esperado hoje em Teerão para três dias de conversações que se deverão centrar sobre os cerca de 7.000 milhões de dólares iranianos congelados pelas autoridades sul-coreanas aoabrigo das sanções impostas pelos Estados Unidos.

O Irão libertou na sexta-feira um petroleiro sul-coreano capturado em Janeiro por causar “poluição ambiental” no quea Coreia do Sul disse ser um caso claro de captura de reféns.

Em finais de Fevereiro o governador do banco central do Irão disse que a Coreia do Sul tinha acordado em devolver cerca de 1.000 milhões de dólares